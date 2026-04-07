أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حصاد نشاط وإنجازات إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر مارس 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

ووفق تقرير حصاد إدارة العلاج الحر خلال شهر مارس 2026 بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 1628 منشأة طبية، شملت فحص التراخيص والالتزام بالمعايير الصحية.

وتبين من التقرير أنه جرى المرور على 22 منشأة من العيادات التخصصية ثبت ترخيص 20 منها، وعدم ترخيص عيادتين، وجرى المرور على 173 مركزًا طبيًا ثبت ترخيص 169 مركزًا، و4 مراكز غير مرخصة، وبالمرور على 20 مركزًا للأشعة ثبت ترخيص 14 مركزًا و6 مراكز غير مرخصة، وبالمرور على 45 مركزًا للعلاج الطبيعي ثبت ترخيص 27 مركزًا، و18 مركزًا غير مرخص.

كما جرى المرور على 609 عيادات خاصة ثبت 156 عيادة غير مرخصة، وبالمرور على 169 عيادة أسنان ثبت ترخيص 108 عيادات مرخصة، و61 عيادة غير مرخصة، وبلغ إجمالي المرور على معامل التحاليل 488 معملا ثبت ترخيص 312 معملا و176 معملا غير مرخصًا، وبالمرور على 15 محلا متخصصًا في النظارات الطبية ثبت ترخيص 7 محال و8 محال أخرى غير مرخصة.

وكشف بيان مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وتفعيل الضبطية القضائية وبناء عليه جرى تحرير 440 إنذارًا للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وتحرير 75 محضر إثبات حالة للمخالفات الجسيمة، وإصدار 40 قرار غلق إداري للمنشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات.، وتنفيذ 17 قرار غلق فعلي حتى تاريخه.

وقال البيان إنه في إطار تعزيز الشفافية والتواصل تعاملت الإدارة بجدية تامة مع كافة البلاغات الواردة،ووفق ذلك جرى استقبال وفحص 11 شكوى بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%، مما يعكس سرعة الاستجابة والحرص على حقوق المرضى.