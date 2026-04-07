كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، عن تفاصيل الاكتشاف الغازي الجديد الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية في منطقة امتياز "التمساح" بالبحر المتوسط.

وقال ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، إن هذا الحقل يمثل أحد أضخم الاكتشافات التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن موقعه الاستراتيجي يبعد نحو 70 كيلومتراً فقط عن الساحل.

خطة طموحة لتعزيز الاحتياطي والإنتاج

واستعرض المتحدث باسم الوزارة الرؤية المستقبلية لقطاع البترول، موضحاً أن هناك استراتيجية مكثفة تستهدف حفر 101 بئر استكشافي، تتركز غالبيتها في مياه البحر المتوسط الغنية بالغاز.

وذكر أن دخول هذا الحقل الجديد على خطوط الإنتاج سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج اليومي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.

ثمار سداد المستحقات واستخدام التكنولوجيا الحديثة

وفيما يخص علاقة الدولة بالشركاء الدوليين، أكد ناجي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية كان لها أثر بالغ في استعادة وتيرة الاستكشافات وزيادة الإنتاج.

وقال إن المؤشرات الأولية للحقل الجديد مبشرة للغاية، لافتاً إلى أن عمليات الحفر تجري على عمق يصل إلى 100 متر تقريباً، مع الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة وسرعة التنفيذ.

مكاسب اقتصادية ضخمة وتعاقدات مستقبلية

واختتم المتحدث باسم البترول حديثه بتسليط الضوء على العوائد المالية المتوقعة من هذا المشروع القومي.

وأضاف أن الحقل الجديد، فور دخوله الخدمة، من المتوقع أن يغطي نحو 15% من حجم الاستهلاك المحلي، مما سيوفر ميزانية تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار شهرياً وفقاً للأسعار العالمية الحالية، مشدداً على استمرار الوزارة في إبرام تعاقدات جديدة للتنقيب في البحرين الأحمر والمتوسط.