شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء وصور تزعم سقوط أجزاء من سقف أحد الفصول داخل مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي، وهو ما أثار حالة من القلق والتساؤلات حول سلامة الطلاب داخل المدارس.

وفور انتشار الخبر، نفي مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمصراوي، ما تم تداوله بشأن سقوط سقف أحد الفصول.

ووجهت الدكتورة همت أبو كيلة، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بسرعة فحص الأمر ميدانيًا، من خلال تكليف مدير الإدارة التعليمية بالمعادي ومسؤول هيئة الأبنية التعليمية بالتوجه إلى المدرسة ومراجعة الوضع على أرض الواقع.

كما أكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارة التعليمية بالمعادي لم تتلقيا أي بلاغ رسمي أو شكوى بشأن هذه الواقعة.