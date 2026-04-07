شهدت الإسماعيلية احتفالية مميزة لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2026، حيث قام اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بتكريم عدد من الأمهات تقديرًا لعطائهن ودورهن البارز في تنشئة الأجيال، وذلك داخل ديوان عام المحافظة الجديد.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية، من بينهم السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري، وقيادات مديريات الخدمات والتضامن الاجتماعي والأوقاف.

كلمات مؤثرة عن دور الأم المصرية

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات أكدت على مكانة الأم المصرية باعتبارها رمزًا للتضحية والعطاء، ودورها المحوري في بناء المجتمع. كما تم تسليط الضوء على القيم الدينية التي تعلي من شأن الأم وتؤكد على ضرورة برها وطاعتها.

وخلال كلمته، وجّه المحافظ تحية تقدير لكل أم مصرية، مؤكدًا أن الأم تمثل الركيزة الأساسية في غرس القيم والأخلاق، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية من القيادة السياسية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي.

تكريم الأمهات المثاليات

شمل التكريم الأمهات المثاليات الأوائل على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الأمهات المتميزات في مختلف المديريات الخدمية، حيث تم منحهن شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لجهودهن.

واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية مع الأمهات المكرمات، حيث حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالبهن والتفاعل معهن في أجواء إنسانية مميزة.