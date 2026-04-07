أصيب 3 سيدات اليوم في مشاجرة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد تعدي طليق إحداهن عليهن، إثر خلافات سابقة بين الطرفين، وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابات بدائرة المدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص اللازم.

أسفر الفحص عن إصابة كل من سيدة حسين الطاهر، 33 عامًا، بإصابات في الوجه واليد اليمنى، وعالية عبدالغفور السيد حمادة، 45 عامًا، بإصابة في الوجه، ونعناعة عبدالجليل عمران، 65 عامًا، بإصابة في الوجه، وذلك نتيجة تعدٍ بالضرب خلال المشاجرة.

سبب المشاجرة

كشفت التحريات الأولية أن الواقعة نشبت بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشادة بين الأطراف، قبل أن تتحول إلى اعتداء مباشر من المتهم، وهو طليق إحدى المصابات، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تخضع المصابات للرعاية الطبية داخل المستشفى، مع متابعة حالتهن الصحية، وسط حالة من التوتر بين أطراف الواقعة.