فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها بإطلالة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ غيرت لون شعرها من الأشقر إلى الأسود الداكن.

ونشرت مي الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها، وعلقت: "العودة إلى الشعر الغامق".

|تفاعل عدد من نجوم الفن مع الصور، إذ علق الفنان محمد إمام: "قمر في كل حاجة"، كما كتب زوجها أحمد تيمور: "الجمال عدى الكلام"، ولاقت الصور إعجاب نجوم الفن، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، ميرنا نور الدين، عصام السقا، وغيرهم.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمر يا روحي في كل حالاتك"، "قمر بكل الألوان"، "أجمل وأرق واحدة"، "برنسيسة".

تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها مي عز الدين مؤخرًا

وكانت مي عز الدين مرت مؤخرًا بأزمة صحية شديدة، أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية. وكشف أحمد تيمور عبر حسابه على "إنستجرام" حينها تفاصيل حالتها، مؤكدًا أنها عانت من انتشار كثيف للصديد في منطقة البطن، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

