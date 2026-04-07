ينشر موقع "مصراوي" الصور الأولى لموقع حادث تصادم وقع، اليوم الثلاثاء، بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية (موتوسيكل) على طريق أسيوط/القاهرة الزراعي، أمام قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تفاصيل التصادم وانحراف الميكروباص

وأظهرت الصور الأولية التي حصل عليها مصراوي أن الحادث وقع أمام عزبة شلقامي التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص تحمل رقم «6398 ي ج ل» بدراجة بخارية، ما أدى إلى انزلاق الميكروباص على نهر الطريق وسقوطه في الرمال على جانبي الطريق الزراعي.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين يستلزمون التدخل العاجل.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة كل من: أسماعيل.س.م (40 عامًا)، ومحمد.ح.خ.م (27 عامًا)، ومصطفى.م.م (42 عامًا)، وحماده.س.م (51 عامًا)، ومحمد.ع.م.خ(30 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.