إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

09:38 م 07/04/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية (موتوسيكل) على طريق أسيوط/القاهرة الزراعي، أمام قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري ووجود مصابين يستلزم التدخل العاجل.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة كل من: إسماعيل.س.م (40 عامًا)، ومحمد.ح.خ.م (27 عامًا)، ومصطفى.م.م (42 عامًا)، وحماده.س.م (51 عامًا)، ومحمد.ع.م.خ(30 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

