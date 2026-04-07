محافظ أسيوط يفتتح معرض سلع غذائية

كتب : محمود عجمي

06:26 م 07/04/2026
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (3)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (4)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (11)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (10)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (17)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (5)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (14)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (20)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (27)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (28)
    محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين بأسعار مخفضة (19)

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، معرض السلع الغذائية بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية بميدان المنفذ، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لأعياد الإخوة المسيحيين، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، دعمًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

جاء الافتتاح بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الغرفة التجارية وأهالي المنطقة.

تفقد أقسام المعرض والسلع المعروضة

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول السلع المعروضة، والتي تضمنت مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية، من بينها السكر والزيت والمكرونة واللحوم والدواجن والمجمدات وبيض المائدة والتونة، إضافة إلى سلع أخرى متنوعة.

وتُطرح السلع داخل المعرض بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مع توفير كميات كافية تلبي احتياجات المواطنين. وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من جودة السلع وصلاحيتها، والالتزام بالأوزان والأسعار المعلنة.

كما التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين داخل المعرض، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بانخفاض الأسعار وتنوع السلع المعروضة، وما تمثله من دعم حقيقي للأسر.

وأكد المحافظ أن إقامة المعرض تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنافذ والمعارض الدائمة والمؤقتة، خاصة خلال المواسم والأعياد، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضبط الأسعار وضمان توافر السلع.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة، لدعم المواطنين في المناسبات المختلفة، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، وتنشيط الحركة التجارية، ودعم المنتجات المحلية.

تشديد على الرقابة ومنع الاحتكار

وفي ختام الجولة، شدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن المواطن يأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن توفير السلع بأسعار عادلة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أحدث الموضوعات

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
بنحافة ملحوظة.. إلهام شاهين تشارك جمهورها أحدث ظهور والجمهور: "غزالة"
زووم

بنحافة ملحوظة.. إلهام شاهين تشارك جمهورها أحدث ظهور والجمهور: "غزالة"
بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك
أخبار البنوك

بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟