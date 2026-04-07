في مشهد أقرب إلى أفلام الغموض، استفاق أهالي مدينة المنيا في منتصف فبراير الماضي على واحدة من أكثر الوقائع إثارة للدهشة والقلق، بعدما عُثر على جوالين داخل مقلب قمامة، يحتويان على برطمانات داخلها أجنة بشرية، في واقعة هزت الشارع وأشعلت التساؤلات حول حقيقتها.

مصراوي يستعرض تسلسل القضية حتى قرار حفظها اليوم ..

بداية صادمة من قلب القمامة

البداية كانت على يد بائع الخردة، والذي لم يدرك أن يومه سيقوده إلى اكتشاف مرعب، حين انشغل كعادته بنبش القمامة بمنطقة كدوان. وبينما كان يفتش داخل أحد الأجولة، لفت انتباهه ثقل غير معتاد، ليقرر فتحه، فتكون الصدمة: أجنة بشرية داخل برطمانات، بعضها مكتمل النمو وأخرى غير مكتملة، في مشهد أصاب كل من شاهده بالذهول.

تجمع الأهالي وبلاغ عاجل

خلال دقائق، تجمع العشرات من الأهالي حول موقع الاكتشاف، وسط حالة من الرعب والاستنكار، قبل أن يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت فورًا إلى المكان، وبدأت في التعامل مع الواقعة التي بدت في بدايتها غامضة ومثيرة للشبهات.

تحركات سريعة لكشف اللغز

الأجهزة الأمنية لم تتأخر، وجرى التحفظ على الجوالين ونقل محتوياتهما إلى المستشفى للفحص، في محاولة لتحديد طبيعة الأجنة وما إذا كانت تعود لحالة واحدة أو لعدة حالات، وهو ما اعتُبر مفتاحًا لفك لغز الواقعة.

خيط يقود إلى عيادة طبيب

التحريات كشفت مفاجأة غير متوقعة، إذ تم التوصل إلى عامل أقرّ بأنه تسلم الجوالين من رئيسه في العمل، بناءً على طلب أرملة طبيب نساء وتوليد متوفى، وكان المطلوب دفن هذه الأجنة، إلا أن العامل تخلّص منها بإلقائها في القمامة بدلًا من تنفيذ المهمة.

رواية الأرملة تكشف الحقيقة

خلال التحقيقات، أوضحت أرملة الطبيب أنها عثرت على الأجنة داخل عيادة زوجها بعد وفاته أثناء إخلائها، مشيرة إلى أنه كان يحتفظ بها لأغراض بحثية نظرًا لكونها حالات مشوهة.

وأضافت أنها لم تكن على دراية بالإجراءات القانونية، فحاولت التخلص منها بطريقة “لائقة”، قبل أن تنتهي القصة بهذا الشكل الصادم دون علمها.

تحقيقات وتحريات مكثفة

النيابة العامة لم تكتفِ بالأقوال، حيث عاينت مقر العيادة، واستمعت لشهادات الأهالي، كما تم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، في محاولة لتتبع كافة التفاصيل والتأكد من صحة الروايات.

نهاية القضية.. قرار بالحفظ

بعد استكمال التحقيقات، أُسدل الستار على القضية بقرار حفظها، لعدم ثبوت أدلة جنائية ضد المتهمين، إضافة إلى وفاة الطبيب صاحب العيادة، لتنتهي واحدة من أغرب القضايا التي شغلت الرأي العام في المنيا.

بين الخوف والشائعات

ورغم انتهاء التحقيقات، تركت الواقعة أثرًا كبيرًا في نفوس المواطنين، خاصة مع انتشار الشائعات في بدايتها وعن طبيعة هذه الأجنة ومصدرها.

