حادث غامض بالمنيا.. العثور على 5 أجنّة أطفال ملقاة بمصرف قمامة

عثر أهالي منطقة كدوان جنوب مدينة المنيا، على خمسة أجنّة أطفال ملقاة على حافة مصرف قمامة في ظروف غامضة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا من الأهالي بالعثور على الأجنّة غير المكتملة بجوار المصرف، وانتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. وتم التحفظ على الأجنّة ونقلها إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، للتأكد مما إذا كانت لأم واحدة أو أكثر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، بينما تكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات وتحديد المسؤولين عنها.

وكشف مصدر أمني أن الأجنّة تضمنت أطفالًا محاطين بالمشيمة، مرجحًا أن تكون نتيجة عمليات إجهاض، ويجري التحقيق لمعرفة جميع تفاصيل الواقعة والتوصل إلى ملابساتها كاملة.