من مكة.. رئيس بعثة الحج السياحي تكشف كواليس تصعيد 40 ألف حاج إلى عرفات|

كثفت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام من تنظيم الندوات الدينية والتوعوية داخل الفنادق ومقار إقامة الحجاج بالأراضي المقدسة، في إطار الاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج السياحة إلى صعيد عرفات، وحرصًا على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتنظيم لحجاج السياحة المصريين.

يأتي ذلك بالتنسيق الكامل مع بعثة الحج السياحي المصرية واللجان التابعة لها، إلى جانب غرفة شركات السياحة، بما يضمن تهيئة الحجاج لأداء المناسك بصورة صحيحة وآمنة.

شركات السياحة: "برامج توعوية يومية لشرح المناسك"

شهدت قاعات الفنادق وأماكن تجمع الحجاج تنظيم لقاءات يومية وبرامج توعوية متخصصة، تستهدف شرح مناسك الحج بصورة مبسطة وميسرة، إلى جانب توعية الحجاج بالإجراءات التنظيمية داخل المشاعر المقدسة.

كما تضمنت اللقاءات تقديم النصائح الصحية والإرشادات العامة التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة مع قرب بدء التصعيد إلى عرفات.

مشاركة واسعة لكبار الدعاة والمشايخ

استعانت شركات السياحة بكبار الدعاة والمشايخ المتخصصين في علوم الشريعة والمناسك، إلى جانب عددا من الشخصيات العامة والدينية المؤثرة، لإلقاء المحاضرات والرد على استفسارات الحجاج المختلفة.

وتهدف هذه اللقاءات إلى رفع مستوى الوعي الديني والثقافي لدى الحجاج، وتعريفهم بكيفية التعامل مع مختلف المواقف التي قد تواجههم خلال الرحلة الإيمانية.

بعثة الحج السياحي: "التوعية أحد عناصر نجاح الموسم"

تحظى هذه الندوات باهتمام ومتابعة من بعثة الحج السياحي المصرية، التي تحرص على تشجيع الشركات على تكثيف البرامج التوعوية والإرشادية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لإنجاح موسم الحج.

وأكدت البعثة، أن هذه البرامج تسهم في مساعدة الحجاج الالتزام بالتعليمات التنظيمية والحفاظ على سلامتهم داخل المشاعر المقدسة.

شركات السياحة: "تهيئة الحجاج نفسيًا وروحيًا"

أكدت شركات السياحة، أن الجانب التوعوي يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة خدمة الحجاج، وليس مجرد نشاط مصاحب للرحلة.