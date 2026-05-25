إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

كتب : محمود عجمي

02:14 ص 25/05/2026

إسعاف

ُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين مركبة تروسيكل وسيارة ربع نقل على طريق ساحل سليم بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة بين الركاب.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين إصابة كلا من: "صابر. خ. ع"، 42 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفى ص. خ"، 8 سنوات، بإصابات مماثلة، فيما أصيب "ماجد. م. ع. ا"، 44 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

