إعلان

أجنة في جوال.. أمن المنيا يستجوب الأهالي ويفرغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة

كتب : جمال محمد

06:48 م 14/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الصندوق الذي عثر بداخله على الأجنة
  • عرض 3 صورة
    موقع العثور على أجنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من تحرياتها لكشف غموض العثور على جوال به عدد من الأجنّة الأطفال بعضهم مكتمل وبعضهم غير مكتمل، ملقاة على حافة مصرف قمامة داخل أحد الأجولة

وبدأت الأجهزة الأمنية في أخذ أقوال عدداً من الأهالى بالمنطقة، وفحص الكاميرات، للتوصل لهوية الشخص الذي ألقى الجوال .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من أهالي منطقة كدوان، بالعثور على أجنة غير مكتملة لأطفال ملقاة بجوار مصرف قمامة داخل جوال.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لحين فحصها والتأكد من كونها لسيدة واحدة أم أكثر من سيدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات.

وكشف "م.أ" أحد أهالي المنطقة، أن الواقعة اكتشفت بعدما قام أحد الأشخاص من بائعي الخردة بنبش القمامة وفتح الجوال، ليتفاجأ بوجود أجنّة أطفال بداخله، ليتجمع الأهالي فوراً ويبلغوا الأجهزة الأمنية، والتي قامت بدورها بالتحفظ على الأجنة وفحص المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على أجنة أمن المنيا المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
أخبار مصر

قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
أخبار مصر

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
حوادث وقضايا

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان
شئون عربية و دولية

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان
لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان