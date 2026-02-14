المنيا- جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من تحرياتها لكشف غموض العثور على جوال به عدد من الأجنّة الأطفال بعضهم مكتمل وبعضهم غير مكتمل، ملقاة على حافة مصرف قمامة داخل أحد الأجولة

وبدأت الأجهزة الأمنية في أخذ أقوال عدداً من الأهالى بالمنطقة، وفحص الكاميرات، للتوصل لهوية الشخص الذي ألقى الجوال .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من أهالي منطقة كدوان، بالعثور على أجنة غير مكتملة لأطفال ملقاة بجوار مصرف قمامة داخل جوال.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم التحفظ على الأجنّة، ونقلها إلى إحدى المستشفيات لحين فحصها والتأكد من كونها لسيدة واحدة أم أكثر من سيدة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف الملابسات.

وكشف "م.أ" أحد أهالي المنطقة، أن الواقعة اكتشفت بعدما قام أحد الأشخاص من بائعي الخردة بنبش القمامة وفتح الجوال، ليتفاجأ بوجود أجنّة أطفال بداخله، ليتجمع الأهالي فوراً ويبلغوا الأجهزة الأمنية، والتي قامت بدورها بالتحفظ على الأجنة وفحص المنطقة.