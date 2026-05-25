ماذا قال أحمد عز عن العمل مع مونيكا بيلوتشي في فيلم 7Dogs؟

كتب : معتز عباس

12:09 ص 25/05/2026

أحمد عز

أشاد الفنان أحمد عز بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، أحد أبطال فيلم 7Dogs، وذلك خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا مميزًا في الالتزام والاحترافية خلال تصوير العمل.

وأوضح عز أن مونيكا بلوتشي تتمتع بـ"أخلاق عالية وتواضع كبير"، مشيرًا إلى أنها كانت ملتزمة بشكل كامل طوال فترة التصوير، وهو ما يعكس مفهوم النجومية الحقيقية من وجهة نظره، قائلاً إنها "الست مونيكا عظيمة نجمة كبيرة فعلا وسعيد بالعمل معها".

وأضاف أن من المواقف التي لفتت انتباهه خلال التصوير في شهر رمضان، رفضها تناول الطعام في موقع التصوير رغم عرض بعض الحلويات عليها بعد الإفطار، مفضلة أن يُترك الطعام في غرفتها احترامًا لبيئة العمل، وهو ما اعتبره دليلاً على الاحتراف والالتزام العالمي الذي يميز النجوم الكبار.

موعد عرض فيلم 7Dogs

ينتظر عشاق السينما طرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

أحمد عز كريم عبدالعزيز فيلم 7Dogs مونيكا بيلوتشي

