وكيل تعليم القليوبية يجري جولة مفاجئة لتعزيز الانضباط بالامتحانات

كتب : أسامة علاء الدين

02:38 م 07/04/2026

وكيل تعليم القليوبية يجري جولة مفاجئة لتعزيز الانض

أجرى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة قليوب التعليمية، في إطار الحرص على متابعة العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ومحافظ القليوبية حسام الدين عبد الفتاح.

متابعة الامتحانات الشهرية

استهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة قليوب المحطة الإعدادية المشتركة، حيث تفقد لجان امتحانات الشهر داخل الفصول، واطّلع على طبيعة الأسئلة ومدى توافقها مع المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وشدد على أهمية رصد الدرجات بدقة في سجلات أعمال السنة، مع توجيه المعلمين للاستفادة من نتائج الامتحانات في تحديد نقاط ضعف الطلاب والعمل على معالجتها فورًا.

زيارة الثانوية وتهيئة المناخ للطلاب

كما شملت الجولة زيارة مدرسة الشهيد طيار وليد إسماعيل عطية الثانوية بنين، حيث تابع انتظام اللجان وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مع مراجعة كراسات الحصص والواجبات المنزلية وربطها بمستوى التحصيل الدراسي.

وأكد على ضرورة تحفيز الطلاب المتفوقين وتكريمهم، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية التي تحمل أسماء الشهداء يجب أن تكون قدوة في الالتزام والانضباط.

اجتماع ختامي مع قيادات الإدارة التعليمية

وفي ختام جولته، عقد الدكتور ياسر محمود اجتماعًا مع قيادات الإدارة التعليمية، شدد خلاله على منع الغياب خلال فترة الامتحانات إلا بعذر قانوني، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة بمختلف مدارس المحافظة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد أن التقييمات الدورية تمثل حجر الأساس في تطوير المنظومة التعليمية، موضحًا: "بالتقييم العادل نبني الثقة، وبالالتزام نحقق التميز، لنصنع مستقبلًا أفضل لأبنائنا."

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
زووم

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات
الأزهر

الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات
النفي لا ينهي الأزمة.. برلماني يطالب الحكومة بكشف حقيقة حقل ظهر
أخبار مصر

النفي لا ينهي الأزمة.. برلماني يطالب الحكومة بكشف حقيقة حقل ظهر
ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
أخبار

ما حكم توزيع الأم ممتلكاتها على الأبناء الذكور وحرمان البنات؟.. أمين الفتوى
تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير
نصائح طبية

تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير

أخبار

المزيد

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق