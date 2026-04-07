تقدم التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، باعتذار، اليوم الثلاثاء، عن عدم الاستمرار في منصبه.

موافقة مجلس الإدارة

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، في بيان له، موافقته على الاعتذار الذي تقدم به المدير الفني، ومعه الجهاز المعاون، عن الاستمرار في قيادة الفريق.

أسباب الرحيل

ويأتي قرار الاعتذار في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، إلى جانب حالة الغضب التي سادت بين جماهير النادي.

خسارة الزمالك تفجر الأزمة

يشار إلى أن خسارة الفريق أمام نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قد أثارت موجة من الانتقادات، وسط مطالب واسعة برحيل الجهاز الفني.