إعلان

رسميا.. رحيل نبيل الكوكي عن تدريب المصري

كتب : طارق الرفاعي

01:47 م 07/04/2026

نبيل الكوكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، باعتذار، اليوم الثلاثاء، عن عدم الاستمرار في منصبه.

موافقة مجلس الإدارة

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، في بيان له، موافقته على الاعتذار الذي تقدم به المدير الفني، ومعه الجهاز المعاون، عن الاستمرار في قيادة الفريق.

أسباب الرحيل

ويأتي قرار الاعتذار في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، إلى جانب حالة الغضب التي سادت بين جماهير النادي.

خسارة الزمالك تفجر الأزمة

يشار إلى أن خسارة الفريق أمام نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قد أثارت موجة من الانتقادات، وسط مطالب واسعة برحيل الجهاز الفني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نبيل الكوكي النادي المصري أخبار بورسعيد محافظة بورسعيد بورسعيد

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

