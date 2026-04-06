حررت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، محاضر رسمية، ضد عدد من السيدات، لقيامهن باقتحام شيلتر الكلاب الضالة وإعادة الكلاب إلى الشوارع.

تفاصيل الواقعة



وترجع الواقعة إلى تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام السيدات بالدخول إلى الشيلتر واقتحامه بالقوة، واصطحاب عدد من الكلاب الضالة وإطلاقها مجددًا في الشوارع.

إعادة الكلاب إلى الشوارع



وظهرت أحدى السيدات في الفيديو تحمل عدد من الكلاب وتطلقهم في شارع البازر، في تصرف أثار حالة من الجدل والاستياء بين أبناء بورسعيد.

اتخاذ الإجراءات القانونية



ومن المتوقع، أن تحرر الأجهزة التنفيذية محضر بقسم شرطة الجنوب ضد المتورطات، لاقتحام مؤسسة حكومية وإثارة الرأي العام، مع استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.