أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة "جامعة مستدامة: تحدي ترشيد الطاقة"، تحت شعار "فكّر.. وفّر.. غيّر"، بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف الكليات والمعاهد، وذلك للمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

تأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو تفعيل دور الجامعات فى ترشيد الطاقة، لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وتحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.

التحديات المتزايدة في مجال الطاقة

وأوضحت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، قد أطلق هذه المبادرة استجابةً للتحديات المتزايدة في مجال الطاقة.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة داخل الحرم الجامعي من خلال تبنّي أفكار مبتكرة وحلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكدة أن المبادرة تسعى إلى نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة وتعزيز الوعي البيئي بين جميع منتسبي الجامعة.

أنظمة ذكية لإدارة الطاقة

وأوضحت العوفي، أن المبادرة تتيح الفرصة لتقديم مشروعات وأفكار متنوعة تشمل أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، وحلولًا للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب حملات توعوية وممارسات تطبيقية تسهم في خفض الاستهلاك، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن تقييم المشاركات سيجري على مستوى الكليات وفقًا لمعدلات خفض استهلاك الطاقة، مع تكريم الكلية الأكثر كفاءة، فضلًا عن دعم وتمويل الأفكار المتميزة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، من خلال التكنولوجي بارك بجامعة الإسكندرية.