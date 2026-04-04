أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم السبت، بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

الفئات المشمولة بالقرار

وأشار المحافظ إلى أن القرار يطبق على الإدارات ذات الطبيعة المكتبية بديوان عام المحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، وكذلك الوظائف التي يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة للتعامل المباشر مع المواطنين.

استثناء الخدمات الحيوية

وأوضح محافظ بورسعيد أن القرار لا يسري على الوظائف التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو الأعمال الميدانية، بالإضافة إلى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد على التزام الجهات المختلفة باستمرار تقديم الخدمات الجماهيرية دون تعطيل، مع تحديد العدد الكافي من العاملين للحضور الفعلي وفق احتياجات العمل، كما ألزم القرار العاملين بنظام العمل عن بُعد بتنفيذ مهامهم كاملة خلال يوم العمل، والتواصل المستمر مع جهات عملهم، وسرعة الاستجابة لأي تكليفات، مع اعتبار أي تقصير مخالفة تستوجب المساءلة.