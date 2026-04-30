أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات، شملت 25 قرارًا وزاريًا تضمنت 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين في 13 محافظة، وذلك في إطار دعم كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتنفيذًا لخطة الدولة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة داخل الوزارة وجهاتها التابعة.

وتنوعت القرارات الصادرة بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة داخل القطاعات المختلفة، بما يعكس توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة القيادات وفق معايير دقيقة.

وأكد وزير التموين أن هذه الحركة تأتي في ضوء رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الديوان العام أو المديريات بالمحافظات، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات جديدة في المديريات بـ13 محافظة

شملت الحركة عددًا من مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات، إذ تم تكليف عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، وسامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب تعيين سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، وتكليف مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت الحركة تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا، وتكليف عدد من الوكلاء بالمحافظات، من بينهم: رجب محمد عمار بمحافظة جنوب سيناء، وحسين محمد عمر بمحافظة البحر الأحمر، وحسين خلف متولي بمحافظة المنيا، وعمرو بخيت بكر بمحافظة مطروح، وحسن عبدالسلام محمد بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب تجديد تكليف هبة الله سمير بمحافظة الإسكندرية، وعفت رفعت بمحافظة سوهاج.

تغييرات داخل ديوان عام الوزارة

شملت الحركة أيضًا تعيين عدد (2) من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية.

وتضمنت تجديد تعيين 20 قيادة داخل الديوان العام والمديريات، من بينهم: 9 من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، و7 من مديري المديريات، بالإضافة إلى 4 من وكلاء المديريات بالمحافظات.

تقييم شامل وإعادة توزيع للكفاءات

أوضح "فاروق" أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، بما يحقق إعادة توزيع الكوادر القيادية وفق متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان توافر واستقرار السلع الأساسية.

استمرار خطة التطوير المؤسسي

شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مراحل، وأن حركة التغييرات تأتي ضمن منظومة عمل ديناميكية تقوم على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء وربط الاستمرار في المناصب القيادية بتحقيق النتائج الفعلية على أرض الواقع.

واختتم وزير التموين، بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.

