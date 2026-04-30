محافظ الدقهلية يتفقد صوامع ميت غمر مع انطلاق حصاد القمح (صور)

كتب : رامي محمود

06:37 م 30/04/2026 تعديل في 06:37 م
شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عملية توريد القمح داخل مجمع صوامع ميت غمر، بالتزامن مع بداية موسم حصاد القمح لعام 2026.

جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والنائب أحمد شرعان والنائب عماد الغلبان، عضوي مجلس النواب.

توريد 35 ألف طن بنسبة 34%

وأكد المحافظ أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 35 ألف طن من القمح، بنسبة 34% من إجمالي المحصول الذي جرى حصاده منذ انطلاق الموسم، مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد داخل الصوامع دون معوقات.

جاهزية الصوامع ومواقع التخزين

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة تضم عددًا من الصوامع المخصصة لاستقبال وتخزين القمح، تشمل صوامع ميت غمر، وسندوب، والمنصورة، وشربين، وبني عبيد، إلى جانب 31 موقعًا آخر من هناجر وشون على مستوى المحافظة، تُستخدم لتجميع القمح مؤقتًا لحين نقله إلى الصوامع.

وأضاف المحافظ أن الطاقة التخزينية الإجمالية لهذه المواقع تصل إلى نحو 190 ألف طن، بما يساهم في استيعاب الكميات الموردة خلال موسم الحصاد.

دعم المزارعين وضمان انتظام التوريد

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لأعمال توريد القمح، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عملية التوريد والحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي.

