إعلان

ترحيل ومنع 10 سنوات.. عقوبات صارمة لمخالفي ضوابط الحج 2026

كتب : أحمد العش

06:18 م 30/04/2026

الوقوف بعرفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفرض المملكة العربية السعودية منظومة صارمة من العقوبات على كل من يخالف ضوابط أداء مناسك الحج، وعلى رأسها شرط الحصول على تصريح رسمي، في إطار سعيها لتنظيم الموسم والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى الحد من الظواهر غير النظامية، وضمان إدارة الحشود بكفاءة، بما يحقق الأمن والانسيابية خلال موسم الحج.

التزام صارم بتنظيم الحج

تشدد وزارة الحج والعمرة السعودية، على ضرورة التزام الراغبين في أداء مناسك الحج بالإجراءات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الحصول على تصريح رسمي شرط أساسي لأداء الفريضة، في إطار تنظيم الموسم وضمان سلامة الحجاج.

حملة لا حج بدون تصريح

أطلقت الوزارة، في هذا السياق، حملة توعوية بعنوان: لا حج بدون تصريح، استعرضت خلالها أبرز الضوابط المنظمة لموسم الحج، محذّرة من مخالفة التعليمات، ومؤكدة تطبيق عقوبات صارمة على كل من يحاول أداء المناسك دون تصريح رسمي.

وأوضحت الحملة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على المخالفين الذين يؤدون الحج بطرق غير نظامية، في إطار جهود الحد من الظواهر العشوائية خلال الموسم.

تشديد العقوبات على المتورطين بالمساعدة

لا تقتصر العقوبات على المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في تسهيل المخالفة، سواء عبر توفير وسائل نقل أو سكن أو إصدار تأشيرات زيارة بغرض التحايل، إذ تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 100 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة بتعدد المخالفين.

الترحيل والمنع من دخول المملكة

أكدت وزارة الداخلية السعودية، من جانبها، أن المقيمين أو الزائرين المخالفين سيواجهون الترحيل خارج المملكة، مع منعهم من دخولها لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى إمكانية مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة حال ثبوت التواطؤ.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه العقوبات تُطبق خلال الفترة من أول شهر ذي القعدة وحتى 14 من ذي الحجة، وهي ذروة موسم الحج، مع إتاحة حق التظلم خلال 30 يومًا، والطعن أمام المحكمة خلال 60 يومًا.

تنظيم يضمن سلامة الحجاج

شددت وزارة الحج والعمرة، في ختام بيانها، على أن الالتزام بالأنظمة يمثل الضمانة الأساسية لحماية حقوق ضيوف الرحمن، مؤكدة أن هذه الإجراءات الرقابية تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة، تُمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة، بعيدًا عن أي مخاطر أو تجاوزات.

أحدث الموضوعات

مجدي نزيه: وزير صحة سابق أعفاني من منصبي بسبب "سكر الدايت"
أخبار مصر

مجدي نزيه: وزير صحة سابق أعفاني من منصبي بسبب "سكر الدايت"
نهى عابدين: "اتعرضت للخيانة ومش بشتغل بالمجاملات"
زووم

نهى عابدين: "اتعرضت للخيانة ومش بشتغل بالمجاملات"
مصراوي يكشف تفاصيل صراع الأهلي وبيراميدز لضم مصطفي محمد
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل صراع الأهلي وبيراميدز لضم مصطفي محمد
ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
أخبار العقارات

ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية
أخبار المحافظات

أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

