تُعد مبادرة "حياة كريمة" من أبرز المبادرات الرئاسية التي تركت أثرًا ملموسًا لدى أهالي أسوان، وخاصة في قرية غرب أسوان، التي شهدت تحسنًا كبيرًا في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

ويستعيد الأهالي استغاثتهم عام 2021 عقب تعرض منازلهم للغرق، قبل أن يفاجئهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تاريخية للقرية، استمع خلالها لمطالبهم ووعدهم بحل جذري للأزمات، وهو ما تحقق لاحقًا من خلال إنشاء 73 منزلًا جديدًا مجهزًا بالكامل، إلى جانب شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي حديثة.

مشروعات كبرى للصرف الصحي بتكلفة 11 مليار جنيه

وقال المهندس محمود حسن، المدير التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بأسوان شملت 78 قرية، حيث تم تنفيذ شبكات انحدار بأقطار مختلفة بإجمالي أطوال كبيرة، إلى جانب إنشاء 93 محطة رفع، و19 مشروع معالجة بطاقة تصل إلى 95.1 ألف م³/يوم، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 11 مليار جنيه.

تشغيل محطة غرب أسوان خلال يوليو المقبل

وأضاف المدير التنفيذي، أن محطة الصرف الصحي بغرب أسوان من المقرر افتتاحها مطلع يوليو المقبل، بما يسهم في إنهاء معاناة الأهالي مع مشكلات طفح البيارات التي كانت تمثل أزمة يومية للسكان قبل تنفيذ مشروعات المبادرة.

الأهالي: حلم طال انتظاره يتحقق

وأكد عدد من الأهالي أن المبادرة الرئاسية غيرت حياتهم بالكامل، حيث قال "أحمد إسماعيل"، إن زيارة الرئيس للقرية أعادت لهم الأمل في تحسين الخدمات، بينما أوضحت "صباح حسن" أنهم كانوا يعانون لسنوات من طفح البيارات والاعتماد على سيارات الكسح، حتى تحققت مشروعات الصرف الصحي التي أنهت معاناتهم بشكل جذري.