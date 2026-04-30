وفّرت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عددًا من فرص العمل لذوي الهمم، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير الزراعي بمنطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، وذلك من خلال مكتب العمل بالفرافرة.

توجيهات المحافظ

أكد الدكتور أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن هذه الخطوة لتوفير فرص عمل لذوي الهمم جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدعم ذوي الهمم وتمكينهم، وتوفير فرص عمل لائقة تسهم في دمجهم داخل سوق العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم في مختلف مراكز المحافظة.

تعاون مع القطاع الخاص

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون البنّاء بين الأجهزة التنفيذية وشركات القطاع الخاص، بما يفتح مجالات عمل مناسبة أمام ذوي الهمم، خاصة في المناطق الزراعية والتنموية الجديدة.

وقالت المحافظ، إنه تواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز مشاركة ذوي الهمم في المجتمع، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وربطهم بسوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.