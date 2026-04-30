باريس (أ ش أ)

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التزام بلاده بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي.

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال زيارته إلى الرياض، وفق بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

ودعا بارو إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط أو قيود، مشيراً إلى استعداد فرنسا، بالتعاون مع شركائها وعندما تسمح الظروف، للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في المضيق، في إطار المبادرة الفرنسية-البريطانية.

كما أعرب الوزير الفرنسي عن إدانة بلاده الشديدة للهجمات التي شنتها إيران ضد جيرانها، مجدداً تضامن فرنسا الكامل مع المملكة العربية السعودية، واستعدادها للمشاركة في الدفاع عنها إذا اقتضت الظروف.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شددا على ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار في كل من إيران ولبنان، والمضي قدماً نحو تسوية سياسية مستدامة تضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الوحيد لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، والتصدي للتهديدات المرتبطة ببرامجها الباليستية وبرامج الطائرات بدون طيار، فضلاً عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، معربين عن استعدادهما لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار.

كما تناول اللقاء تداعيات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في لبنان، حيث شدد بارو على أهمية دعم السلطات اللبنانية في مواجهة التحديات التي تمس سيادة الدولة، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف الكامل بوقف إطلاق النار.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود الدبلوماسية الجارية.