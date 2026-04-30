أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل للبرودة ليلًا.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

وتكون ذروة الموجة الحارة غدًا الجمعة حيث من المتوقع أن تتجاوز العظمى في القاهرة 30 درجة، مع ارتفاع ملحوظ في جنوب الصعيد لتتجاوز 36 درجة.

وأضافت "الأرصاد" أنه من المتوقع تكوّن شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

توقعات الرياح المثيرة للأتربة غدًا الجمعة

أشارت إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية.

ولفتت "الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس عبر بياناتها الرسمية.

