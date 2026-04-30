تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن غير مرخص بمركز الفتح، يحتوي على كميات كبيرة من زيوت الطعام المستعملة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة، وبتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

ضبط 1500 لتر زيوت مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 1500 لتر من زيوت الطعام المستعملة، المخزنة داخل جراكن مجهولة المصدر، حيث تبين قيام القائمين على المخزن بتجميع الزيوت بهدف إعادة تدويرها وطرحها للبيع للمواطنين، بما يمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

تشكيل الحملة المشتركة

وجرى تنفيذ الحملة برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، ممثلة في الدكتور مصطفى محمود محمد، والدكتورة آلاء إبراهيم سيد، وبمشاركة محمد عبد الحفيظ، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد خلف أبو سليم، مأمور الضبط القضائي، وجابر سليمان، مدير تموين الفتح، إلى جانب علاء العربي وعلي محمد علي، مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين الفتح.

إجراءات قانونية لحماية صحة المواطنين

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، في إطار جهود الدولة لمواجهة تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.