ضبط تلاعب في منظومة الأسمدة المدعومة والحيازات الزراعية بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

06:28 م 30/04/2026

الأسمدة المدعمة

أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، رصد عدد من المخالفات داخل بعض الجمعيات الزراعية بالمحافظة، تتعلق بصرف أسمدة مدعومة لغير المستحقين، والتلاعب في الحيازات الزراعية.

وأتى ذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على الأراضي الزراعية.

توجيهات بتشديد الرقابة الميدانية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تشديد الرقابة الميدانية ورصد أي مخالفات مالية أو إدارية داخل منظومة العمل بالجمعيات الزراعية.

تقرير يكشف مخالفات جسيمة

وكان المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، قد عرض تقريرًا مفصلًا على محافظ كفر الشيخ، تضمن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، من أبرزها صرف أسمدة مدعومة للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتلاعب في الحيازات الزراعية ومستندات الملكية، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية أخرى.

إحالة المخالفات للجهات المختصة

وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، أنه بناءً على نتائج الفحص والتدقيق، جارٍ حاليًا إحالة جميع المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

لا تهاون مع المخالفين

وشدد على أنه لا تهاون مع أي مخالفة، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحسم مع كل من يثبت تورطه في التلاعب بالدعم أو الإضرار بحقوق الفلاحين، مع استمرار حملات الرقابة والجولات المفاجئة على جميع الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة.

كفر الشيخ جمعيات زراعية أسمدة مدعومة حيازات زراعية

