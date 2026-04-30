ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية والتنموية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية.

تفاصيل الاجتماع

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم خالص التهنئة لعمال مصر عامة، وأبناء محافظة المنيا خاصة، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أنهم السواعد الوطنية التي تبني الجمهورية الجديدة، ومثمنًا دورهم المحوري في دفع عجلة الإنتاج وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو الإدارة الرشيدة لموارد الطاقة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات وفقًا للقرارات المنظمة، بما يسهم في استقرار الخدمة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

إقامة منشآت صحية جديدة

وفي ملف الصحة، شدد المحافظ على الأهمية الاستراتيجية لانضمام محافظة المنيا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى طرح أراضٍ استثمارية لإقامة منشآت صحية جديدة تنضم للمنظومة بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في نجاحها، وموجهًا بتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين في القطاع الطبي.

كما ناقش المجلس استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدارس، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شدد المحافظ على المتابعة اليومية لمنظومة توريد محصول القمح، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات الموردة تجاوز 89 ألف طن منذ بدء الموسم، مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات للمزارعين وسرعة صرف مستحقاتهم.

وخلال الاجتماع، وجه اللواء كدواني بضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتسريع وتيرة العمل به لتقنين أوضاع المواطنين، مع الرصد الفوري لأي متغيرات مكانية وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، بما في ذلك إزالة التعديات وقطع المرافق عن المباني المخالفة، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

إنشاء مدارس تعليم أساسي

وعلى صعيد التنمية، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية، شملت إنشاء مدارس تعليم أساسي بقرية ميانة الوقف بمغاغة و قرية عرب الشيخ محمد بنزلة حسين وزاوية سلطان القبلية بمركز المنيا وعزبة الشماس بقرية نواس مركز ملوى،، ومركز ديني إسلامي بقرية سلاقوس بمركز العدوة بالجهود الذاتية، ومركز شباب بقرية نزلة حسين، إلى جانب توسعة وحدة الإطفاء بقرية بني محمد سلطان لتتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية.

كما وافق المجلس على إنشاء مجمع للنفايات الطبية الخطرة صديق للبيئة بمركز سمالوط على مساحة 30 ألف متر مربع بالطريق الصحراوي الشرقي بقرية بني خالد، بما يعزز منظومة الإدارة الآمنة للنفايات الطبية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور ممثلي مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.