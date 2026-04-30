السفير السويدي يتفقد مشروعات دعم الشباب والزراعة بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:38 م 30/04/2026
تفقد السفير السويدي، في إطار زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الخميس، ثلاثة مشروعات تنموية تعكس جهود الدولة في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستهل جولته بزيارة مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب، الممول من جهاز تنمية المشروعات بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجمعية الإنجيلية، والذي يستهدف تأهيل شباب مركز ديرمواس لسوق العمل وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

كما شملت الجولة متابعة مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الزراعي بمنطقة إطسا الأولى، والذي يخدم عدداً من القرى، ويسهم في رفع كفاءة الأراضي الزراعية وتحسين منظومة إدارة مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.

واختتم الوفد جولته بزيارة مؤسسة السفينة للثقافة والفنون والدعم النفسي بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، واطلع على البرامج المجتمعية التي تنفذها المؤسسة لدعم الأطفال والشباب والسيدات، من خلال أنشطة ثقافية وفنية وتنموية تستهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

