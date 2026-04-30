انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.19% عند مستوى 51760 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 665 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 380 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 285 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.93% عند مستوى 52230 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع حق اكتتاب شركة الاسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 بنسبة 29.71%، ليغلق على سعر 40.65 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 31.34 جنيه.

وصعد سهم العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير بنسبة 20%، ليغلق على سعر 214.11 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 178.43 جنيه.

وزاد سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 20%، ليغلق على سعر 396.15 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 330.13 جنيه.

وصعد سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الإسكندرية بنسبة 20%، ليغلق على سعر 55.87 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 46.56 جنيه.

وارتفع سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 17.87%، ليغلق على سعر 330 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 279.96 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 5%، ليغلق على سعر 3.04 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.2 جنيه.

وتراجع سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.91%، ليغلق على سعر 4.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.28 جنيه.

وانخفض سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 4.23%، ليغلق على سعر 6.57 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.86 جنيه.

وتراجع سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 3.94%، ليغلق على سعر 13.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.2 جنيه.

وهبط سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 3.85%، ليغلق على سعر جنيهين للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.08 جنيه.