لمدة 3 أيام.. ننشر خريطة ومواعيد فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

02:43 م 30/04/2026 تعديل في 03:33 م

اعمال صيانة كهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق بنها، لإجراء أعمال الصيانة الشاملة على مدار 3 أيام متتالية، حيث يتم فصل الكهرباء يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا، وفق جدول زمني محدد للمناطق المتأثرة.

السبت 2 مايو.. مناطق مرصفا وكفر كردي وشبلنجة

يشمل فصل الكهرباء يوم السبت الموافق 2 – 5 – 2026 مناطق مرصفا، وكفر كردي، وكفر مويس، وشبلنجة، والمنطقة الصناعية، ورورة، كفر الحصة، الشموت، دملو، والشيخ إبراهيم العزب.

الأحد 3 مايو.. مناطق جمجرة ومنية السباع والعزب

أما يوم الأحد الموافق 3 – 5 – 2026، فيتم فصل الكهرباء عن مناطق جمجرة، كفر عطالله، منية السباع، ميت الحوفيين والعزب، إلى جانب المنطقة الصناعية.

الإثنين 4 مايو.. مناطق محدودة من شبلنجة وميت راضي

ويشمل يوم الإثنين الموافق 4 – 5 – 2026 فصل التيار عن جزء من شبلنجة وميت راضي، ضمن أعمال الصيانة المقررة بمحطة المحولات.

اعتذار للمواطنين ودعوة لتدبير البدائل

وتقدم قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية بالاعتذار للمواطنين عن انقطاع التيار خلال تلك الفترات، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير مصادر تغذية بديلة خلال ساعات الفصل المحددة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z
علاقات

بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
رياضة محلية

من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
حوادث وقضايا

محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"