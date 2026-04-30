أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق بنها، لإجراء أعمال الصيانة الشاملة على مدار 3 أيام متتالية، حيث يتم فصل الكهرباء يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا، وفق جدول زمني محدد للمناطق المتأثرة.

السبت 2 مايو.. مناطق مرصفا وكفر كردي وشبلنجة

يشمل فصل الكهرباء يوم السبت الموافق 2 – 5 – 2026 مناطق مرصفا، وكفر كردي، وكفر مويس، وشبلنجة، والمنطقة الصناعية، ورورة، كفر الحصة، الشموت، دملو، والشيخ إبراهيم العزب.

الأحد 3 مايو.. مناطق جمجرة ومنية السباع والعزب

أما يوم الأحد الموافق 3 – 5 – 2026، فيتم فصل الكهرباء عن مناطق جمجرة، كفر عطالله، منية السباع، ميت الحوفيين والعزب، إلى جانب المنطقة الصناعية.

الإثنين 4 مايو.. مناطق محدودة من شبلنجة وميت راضي

ويشمل يوم الإثنين الموافق 4 – 5 – 2026 فصل التيار عن جزء من شبلنجة وميت راضي، ضمن أعمال الصيانة المقررة بمحطة المحولات.

اعتذار للمواطنين ودعوة لتدبير البدائل

وتقدم قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية بالاعتذار للمواطنين عن انقطاع التيار خلال تلك الفترات، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير مصادر تغذية بديلة خلال ساعات الفصل المحددة.