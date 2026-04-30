إصابة 16 شخصاً في تصادم ميكروباص و"ربع نقل" على طريق أسوان الزراعي

كتب : إيهاب عمران

02:58 م 30/04/2026

أصيب 16 شخصًا، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعى فى أسوان، أمام قرية العقبة.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بمنطقة العقبة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف 16 مصابًا إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، مع متابعة حالتهم الصحية، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

أحدث الموضوعات

بسبب المونوريل.. سكك حديد مصر الحديد تعلن إنهاء رحلتين عند الجيزة بدلًا
أخبار مصر

بسبب المونوريل.. سكك حديد مصر الحديد تعلن إنهاء رحلتين عند الجيزة بدلًا
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
موسيقى

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
مصراوى TV

رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أخبار مصر

الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
أخبار مصر

أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)