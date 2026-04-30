أصيب 16 شخصًا، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعى فى أسوان، أمام قرية العقبة.

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بمنطقة العقبة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف 16 مصابًا إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، مع متابعة حالتهم الصحية، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.