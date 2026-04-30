شكلت العرائس والشخصيات المصرية جزءا من وجدان أجيال سابقة، وارتبطت بذاكرة ممتدة عبر أعمال كانت تعرض على الشاشة منذ تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية عبر التلفزيون المصري، قبل أن يبدأ جيل Z في الابتعاد عنها تدريجيا لصالح محتوى رقمي أكثر حداثة وتنوعا.

وخلال السطور التالية تستعرض "مصراوي" أبرز هذه الشخصيات التي صنعت حضورا لافتا في ذاكرة المشاهد المصري.

شخصية "فطوطة"

شخصية "فطوطة" التي جسدها الفنان الراحل سمير غانم واحدة من أبرز علامات تلك المرحلة، حيث ظهرت لأول مرة في رمضان عام 1982 من خلال برنامج "فطوطة والأفلام"، من تأليف عبد الرحمن شوقي وإخراج فهمي عبد الحميد.

واشتهرت الشخصية بطابعها الكوميدي وملابسها اللافتة، إذ ارتدت بدلة خضراء وحذاء أصفر ضخما، بعدما بدأت باللون الأسود قبل تغييره إلى الأخضر الذي أصبح جزءا من هويتها البصرية المميزة.

وتوالت بعد ذلك أعمال "فطوطة"، فظهر في "فطوطة حول العالم" عام 1989، ثم "أهلا فطوطة" عام 1998، إلى جانب مشاركات أخرى في أعمال إذاعية ورسوم متحركة، وتميز الفنان سمير غانم بقدرته على أداء أكثر من شخصية داخل العمل نفسه، مثل شخصية "سمورة"، جامعا بين التمثيل والغناء والاستعراض بخفة ظل استثنائية.

مسلسل "بكار"

مسلسل "بكار" أول عمل رسوم متحركة مصري ينفذ بالكامل بأياد مصرية، حيث انطلقت رحلته عام 1998 واستمرت حتى 2004، محققا نجاحا واسعا خاصة خلال مواسم رمضان.

وجاءت فكرة العمل على يد المخرجة منى أبو النصر، بينما كتب السيناريو المؤلف عمرو سمير، الذي بدأ المشروع عام 1997 من خلال فكرة فيلم قصير مدته 5 دقائق عن طفل من الجنوب، ضمن مبادرة كانت تحمل شعار "طفل الجنوب"، قبل أن يتحول لاحقا إلى مسلسل متكامل حمل اسم "بكار" مستلهما من شخصية حقيقية كان يعرفها الكاتب.

ماما نجوى

ارتبط اسم الإعلامية نجوى إبراهيم، أو "ماما نجوى"، بواحد من أبرز برامج الأطفال التي جمعت بين الترفيه والتربية، حيث قدمت محتوى بسيطا قائما على الخيال والتفاعل في وقت كان فيه التلفزيون المصدر الأساسي للمعرفة والترفيه لدى الصغار.

شخصية "بقلظ"

ومن أبرز ملامح هذا النجاح ظهور شخصية "بقلظ"، الدمية التي تحولت إلى أيقونة محببة لدى الأطفال، من خلال الحوارات الطريفة والمواقف التعليمية التي جمعتها بـ"ماما نجوى"، ما أسس لنموذج مختلف في برامج الطفل يقوم على الدمج بين القيم والمرح.

