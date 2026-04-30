لم يكن أحد من أهالي قرية خارفة التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط يتوقع أن تتحول وفاة أحد أفراد القرية عام 2011 إلى شرارة لنزاع دامي، ترك المتوفى خلّفه تركة كبيرة قوامها 85 فدانًا من الأراضي الزراعية ومنزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق، وهو ما تحول لاحقًا إلى صراع مرير بين أبناء العمومة من عائلتي «بيت الرضاونة» و«بيت السماعنة»، لينتهي بمأساة أسفرت عن سقوط 8 قتلى وإصابة 8 آخرين من الطرفين.

نتائج التحريات: الاستيلاء على الحقوق وإقصاء الأرملة

كشفت تحريات أجهزة المباحث الجنائية أن المتهمين الرئيسيين، وفي مقدمتهم «عبدالحميد أ. ع» (فلاح) ونجله «محمد»، بالاشتراك مع آخرين، سبق الحكم عليهم، كانوا المحرك الأساسي للأحداث؛ وأوضحت التحقيقات أن النزاع بدأ فعليًا قبل الواقعة بنحو عام ونصف، حين استولى المتهمون على المنزل محل الخلاف، وأقاموا في طابقيه الثاني والثالث، بينما تم حصر إقامة أرملة المتوفى في الطابق الأول فقط وحرمانها من باقي حقوقها الشرعية، مما ولد حالة من الاحتقان الشديد لدى أقاربها وزاد التوتر بين العائلتين.

ميراث إضافي يفاقم حدة الصراع

أفادت التحريات أن حالة التوتر وصلت إلى ذروتها عقب وفاة سيدة أخرى من العائلة قبل الواقعة بنحو 25 يومًا، خلّفت المتوفاة الجديدة تركة تضم 15 فدانًا زراعيًا ومنزلًا ملاصقًا للمبنى الأول، لا يفصل بينهما سوى سور وباب مشترك، هذا الميراث الجديد زاد من حدة الأطماع ودفع الطرفين إلى صراع محموم للسيطرة على العقارات والأراضي، مما حول الخلاف العائلي إلى خصومة ثأرية معلنة.

ليلة الغدر: هجوم مسلح بأسلحة آلية

تطورت الخصومة إلى هجوم مخطط له، حيث توجه المتهمون مدججين بالأسلحة النارية إلى مكان تجمع المجني عليهم. وبحسب التحقيقات، أطلق الجناة وابلًا من الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف تجاه أبناء عمومتهم، مما أدى إلى وقوع مجزرة بشرية سقط فيها عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح في دقائق معدودة.

قائمة الضحايا: 8 قتلى و8 مصابين

أسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص هم: جميل ج. ر، محمود ج. ر، عبدالمالك ع. ر، أحمد ع. م، مصطفى م. ج، محمود ج. ج، محمد م. ر، ومحمود م. م، فيما أُصيب 8 آخرون، وهم: فضل م. ر، محمد م. ج، أحمد م. أ، محمد أ. م، أيمن م. ل، زينب ف. ر، زينب ع. ع، وعزت ي. ع.

التحقيقات الأمنية وملاحقة الجناة

تعود وقائع القضية رقم 8076 لسنة 2013 جنايات ديروط إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بأسيوط يفيد باندلاع مشاجرة مسلحة بين العائلتين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث فرضت كردونًا أمنيًا وقامت بالمعاينة اللازمة وجمع الأدلة التي أدانت المتهمين بشكل قاطع.

حكم العدالة: الإعدام شنقًا للمتهمين

بعد تداول القضية في أروقة القضاء، أصدرت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمها بالإعدام شنقًا لـ«عبدالحميد أ. ع» ونجله «محمد». صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وبحضور أمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبدالعال.