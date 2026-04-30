إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا بهجوم بطائرة مسيّرة شمالي البلاد

كتب : وكالات

03:28 م 30/04/2026

طائرة مسيرة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 12 جنديًا إسرائيليًا جراء هجوم نفذه حزب الله باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت موقعًا عسكريًا صباح اليوم قرب بلدة شومرا الحدودية شمالي إسرائيل.
وذكرت الإذاعة أن إصابتين وُصفتا بالمتوسطة، فيما جاءت إصابات بقية الجنود طفيفة.
وأوضحت أن الطائرة المسيّرة التي أطلقها مقاتلو حزب الله أصابت ناقلة جند مدرعة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.
كما أشارت إلى وقوع انفجارات لعدة قذائف مدفعية في محيط الموقع.
وأضافت أن الجيش يحقق في احتمال أن تكون الطائرة المسيّرة قد جرى التحكم بها عبر ألياف بصرية، وهي أسلاك لا تتأثر بالتشويش الإلكتروني.

إسرائيل حزب الله لبنان

