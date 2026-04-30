أكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة تولي ملف تمكين المرأة أولوية قصوى، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحقيق إنجازات ملموسة في دعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، إيمانًا بأهميتها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة، بما يضمن تحقيق العدالة للمرأة ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق كافة أفرادها.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الأربعاء، بفعاليات ورشة العمل والندوة الموسعة التي حضرتها بالإنابة عن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة، تزامناً مع قرار المحافظة بتشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على مواجهة كافة صور العنف والتمييز ضد المرأة،

الحضارة المصرية نموذجًا رائدًا في تقدير دور المرأة

وأوضحت نائب المحافظ أن الحضارة المصرية القديمة قدمت نموذجًا رائدًا في احترام وتقدير المرأة، مؤكدةً أن الدولة تؤمن بأن المرأة شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يفرض تكاتف جميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات عملية تسهم في التصدي للتحديات التي تواجهها وتقديم حلول واقعيةً لتمكينها من أداء دورها الكامل في المجتمع.

آليات حماية المرأة ودعم جهود الدولة بالإسكندرية

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، حيث استعرضت الندوة الدور المحوري للجنة التنسيقية الجديدة في دعم جهود الدولة لمواجهة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتعزيز آليات التمكين والحماية الاجتماعية والقانونية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.

تبادل الخبرات الوطنية بمشاركة ممثلي 11 محافظة

واختتمت الفعاليات بمناقشات موسعة شارك فيها ممثلي 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المحافظات، لدعم الجهود الوطنية الموحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحقيق طفرة في ملف التمكين الشامل بما يليق بمكانة مصر وتاريخها.