نائب محافظ الإسكندرية: توجيهات رئاسية بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة - صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:04 ص 30/04/2026
أكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة تولي ملف تمكين المرأة أولوية قصوى، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحقيق إنجازات ملموسة في دعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، إيمانًا بأهميتها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة، بما يضمن تحقيق العدالة للمرأة ودعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق كافة أفرادها.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الأربعاء، بفعاليات ورشة العمل والندوة الموسعة التي حضرتها بالإنابة عن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة، تزامناً مع قرار المحافظة بتشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على مواجهة كافة صور العنف والتمييز ضد المرأة،

الحضارة المصرية نموذجًا رائدًا في تقدير دور المرأة

وأوضحت نائب المحافظ أن الحضارة المصرية القديمة قدمت نموذجًا رائدًا في احترام وتقدير المرأة، مؤكدةً أن الدولة تؤمن بأن المرأة شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يفرض تكاتف جميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات عملية تسهم في التصدي للتحديات التي تواجهها وتقديم حلول واقعيةً لتمكينها من أداء دورها الكامل في المجتمع.

آليات حماية المرأة ودعم جهود الدولة بالإسكندرية

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، حيث استعرضت الندوة الدور المحوري للجنة التنسيقية الجديدة في دعم جهود الدولة لمواجهة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتعزيز آليات التمكين والحماية الاجتماعية والقانونية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.

تبادل الخبرات الوطنية بمشاركة ممثلي 11 محافظة

واختتمت الفعاليات بمناقشات موسعة شارك فيها ممثلي 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المحافظات، لدعم الجهود الوطنية الموحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحقيق طفرة في ملف التمكين الشامل بما يليق بمكانة مصر وتاريخها.

محافظة الإسكندرية المجلس القومي للمرأة قانون الأسرة قانون جديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
أخبار مصر

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
حوادث وقضايا

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"