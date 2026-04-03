انهارت والدة الشاب محمد عطية، أحد ضحايا حادث قرية طنوب بطريق كفر داوود، خلال حديثها لموقع "مصراوي"، وهي تسترجع آخر لحظات جمعتها بنجلها قبل رحيله.

وعدني قائلا: عايزة حاجة يا أمي؟

قالت الأم لموقع "مصراوي"، إن آخر مرة رأت فيها نجلها كانت بعد عصر يوم الأربعاء، قبل خروجه للعمل كعادته، وأضافت، وهي تبكي: “باسني تلات مرات وقال لي عايزة حاجة يا مة؟”.

وأكدت أن نجلها كان يعمل بنظام اليومية، حيث يبلغ أجره نحو 300 جنيه يوميًا، وكان يخصص جزءًا كبيرًا منها لمساعدة أسرته.

كان بيجهّز لفرحه

أوضحت الأم أن نجلها كان خاطبًا، ويستعد للزواج في شهر يوليو المقبل، وكان يسعى لتجهيز نفسه وبناء مستقبله رغم صغر سنه.

عاد في كفن

واصلت الأم حديثها وسط انهيار شديد، قائلة: “لحد ما جالي تاني يوم ملبسينه البدلة البيضاء.. ملبسيني بالكفن.. محروق قلبي عليك يا ابني.. محروق قلبي عليك يا ابني”.

كواليس الحادث

شهد طريق كفر داوود بنطاق قرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا فجر الخميس، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت المعلومات أن الضحايا خرجوا مساء الأربعاء، في طريقهم للعمل، حيث يعمل أغلبهم بنظام اليومية في مزارع الدواجن، ويتقاضون نحو 300 جنيه يوميًا، ويساهمون في إعالة أسرهم.

رحل الشاب قبل أن يحقق حلمه بالزواج، ليترك خلفه قصة كفاح شاب كان يسعى بين العمل ومساعدة أسرته وتجهيز مستقبله، قبل أن تنتهي رحلته في لحظة.

