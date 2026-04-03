انهارت والدة الشاب محمد الشحات، أحد ضحايا حادث قرية طنوب بطريق كفر داوود، خلال حديثها لموقع مصراوي، وسط بكاء شديد بعد فقدان نجلها في الحادث المأساوي.

كان رايح شغله ومارجعش

قالت والدة الضحية لموقع "مصراوي"، إن آخر مرة رأت فيها نجلها كانت صباح أول أمس، موضحة أنه اعتاد الخروج للعمل يوميًا والعودة في صباح اليوم التالي.

وأكدت أن نجلها كان يعمل بشكل مستمر لتوفير احتياجات الأسرة، وكان هو العائل الأساسي لهم ويساعد والده في تحمل أعباء المعيشة، وأضافت الأم، في كلمات مؤثرة: “كان بدر منور.. يا رب ما حدش يكتبها على حد، مين اللي هيطفي نار قلبي”.

خلفية الحادث

شهدت قرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر تصادم سيارة تقل عددًا من العمال بطريق كفر داوود.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الضحايا كانوا في طريق عودتهم من العمل، حيث يعمل أغلبهم في مزارع الدواجن بنظام يومي غير ثابت، يتنقلون بين المزارع لجمع الدواجن وتحميلها ونقلها إلى التجار.

حزن يخيم على القرية

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية طنوب والقرى المجاورة، بعد فقدان عدد من أبنائها في الحادث، وسط مطالبات بتوفير وسائل نقل آمنة للعمال للحد من تكرار مثل هذه المآسي.

