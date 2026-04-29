نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمنطقة "مصيعد" التابعة لمدينة طور سيناء.

واستمرت جهود الإطفاء لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة لمنع وصول ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية المحيطة، وذلك وسط استنفار أمني وتنفيذي مكثف.

تبريد النخيل وسحب المعدات

من جانبه، أكد اللواء علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، أنه تم إخماد الحريق بالكامل، مشيرًا إلى تنفيذ عمليات "تبريد" واسعة وإغراق أشجار النخيل بالمياه لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى بفعل الرياح.

وأضاف أنه تم سحب المعدات الثقيلة و"اللوادر" من موقع الحادث بعد انتهاء مهمتها في تمشيط المنطقة ورفع المخلفات المتفحمة.

إجراءات وقائية

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح خاص، أن رجال الحماية المدنية قاموا بتمشيط محيط الحريق بالكامل للتأكد من خلوه من أي بقايا مشتعلة، كما قامت اللوادر بتجميع آثار الحريق وطمرها بالرمال والمياه كإجراء احترازي إضافي، مؤكداً أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في المنطقة.

المعاينات الأولية: ماس كهربائي

وفيما يخص أسباب الحادث، أشار رئيس المدينة إلى أن التحقيقات الأولية والمعاينة الميدانية رجحت نشوب الحريق نتيجة "ماس كهربائي"، مؤكدًا أن الخسائر انحصرت فقط في تفحم عدد من أشجار النخيل المحيطة بالمنازل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات الخاصة للمواطنين.

تفاصيل البلاغ

وكانت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء قد تلقت إخطاراً بنشوب حريق ضخم بدائرة قسم أول الطور، وعلى الفور تم الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء والمعدات الثقيلة التي نجحت في محاصرة النيران التي التهمت مساحات من مزارع النخيل وحولتها إلى حطام متفحم قبل السيطرة عليها.



