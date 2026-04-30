قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق كل من "س.ر.ر" وشقيقه "ع.ر.ر" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ا.ا.م" عمدًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح.

تفاصيل القضية رقم 323 لسنة 2026 جنايات المنتزه أول

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 323 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصاباته البالغة.

مشاجرة انتهت بصلح صوري

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه (سائق) والمتهم الأول (سائق) تطورت لتشابك بالأيدي، حيث تم اصطحابهما لقسم شرطة الرمل ثان وتحرير محضر والتصالح فيه، إلا أن المتهم الثاني (شقيق الأول) أعد سلاحًا أبيض (سكين) وتوجه للقسم منتظرًا خروجهما لتنفيذ مخطط إجرامي للانتقام والسرقة.

استدراج الضحية واعتداء وحشي بالحجارة والسلاح الأبيض

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استدراج المجني عليه فور خروجه من القسم للاستيلاء على مركبة "التوكتوك" الخاصة به، حيث باغته المتهم الأول بضربات بقطعة حجرية (طوب) على رأسه، بينما أحكم قبضته عليه ليمكن شقيقه من طعنه بالسلاح الأبيض في الصدر والفخذ طعنًا نافذًا أودى بحياته.

وفاة المجني عليه بالمستشفى وفرار المتهمين من موقع الحادث

ورغم محاولات الأهالي فض الاشتباك ونقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الهاربين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أورافهما للمفتي.