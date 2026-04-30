إحالة أوراق شقيقين للمفتي قتلا سائقًا بالإسكندرية غدرًا بعد لحظات من الصلح

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:34 ص 30/04/2026

محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق كل من "س.ر.ر" وشقيقه "ع.ر.ر" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل المجني عليه "ا.ا.م" عمدًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح.

تفاصيل القضية رقم 323 لسنة 2026 جنايات المنتزه أول

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 323 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاته فور وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصاباته البالغة.

مشاجرة انتهت بصلح صوري

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه (سائق) والمتهم الأول (سائق) تطورت لتشابك بالأيدي، حيث تم اصطحابهما لقسم شرطة الرمل ثان وتحرير محضر والتصالح فيه، إلا أن المتهم الثاني (شقيق الأول) أعد سلاحًا أبيض (سكين) وتوجه للقسم منتظرًا خروجهما لتنفيذ مخطط إجرامي للانتقام والسرقة.

استدراج الضحية واعتداء وحشي بالحجارة والسلاح الأبيض

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استدراج المجني عليه فور خروجه من القسم للاستيلاء على مركبة "التوكتوك" الخاصة به، حيث باغته المتهم الأول بضربات بقطعة حجرية (طوب) على رأسه، بينما أحكم قبضته عليه ليمكن شقيقه من طعنه بالسلاح الأبيض في الصدر والفخذ طعنًا نافذًا أودى بحياته.

وفاة المجني عليه بالمستشفى وفرار المتهمين من موقع الحادث

ورغم محاولات الأهالي فض الاشتباك ونقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الهاربين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أورافهما للمفتي.

فيديو قد يعجبك



أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
زووم

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أخبار مصر

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
أخبار مصر

بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
أخبار مصر

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"