رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية، بهدف لفت الأنظار وتصدر المشهد الرقمي.

رصد فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وتبين بالفحص أن لها معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصوير.

اعترافات مثيرة حول التربح من "مشاهدات الحرام"

بمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث، انهارت واعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







3 منظمين و23 مشاركًا.. مفاجآت مثيرة في "حفل أكتوبر": الفتاة تستقطب الشباب





خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام مرتين؟





"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد