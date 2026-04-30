بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:20 ص 30/04/2026

القبض على مسجلة احترفت نشر الفسق لزيادة المشاهدات

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية، بهدف لفت الأنظار وتصدر المشهد الرقمي.

رصد فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وتبين بالفحص أن لها معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصوير.

اعترافات مثيرة حول التربح من "مشاهدات الحرام"

بمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث، انهارت واعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



