بسبب أعمال حفر مجاورة.. تصدع منزل وإخلاؤه من السكان فى المنيا -صور

كتب : جمال محمد

12:11 ص 30/04/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (3)
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (1)
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (4)
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (2)
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (7)
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (8)
    تصدع منزل في حي شمال المنيا بسبب أعمال حفر (9)

شهدت مدينة المنيا مساء اليوم الأربعاء، تصدع بأحد العقارات في حي شمال المدينة، نتيجة لأعمال حفر قطعة أرض صادر لها ترخيص.

وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد بيانًا أوضحت فيه أن العقار يقع بشارع صاروفيم بجوار النساجون الشرقيون، وتم حضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقامت بفحص العقار والعقارات المجاورة بشكل دقيق.

وتبين من المعاينة أن ما حدث عبارة عن تصدعات محدودة ناتجة عن أعمال الحفر بقطعة أرض مجاورة في مرحلة الإنشاء وصادر لها رخصة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث انهيار للعقار.

وأكد رئيس المدينة أن الوضع مستقر وتحت السيطرة، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من بينها عمل كردون أمني بمحيط الموقع وغلق الشارع مؤقتًا وفصل المرافق الغاز والكهرباء والمياه، مع المتابعة اللحظية للموقف لضمان سلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الذي شدد على ضرورة التعامل الفوري مع مثل هذه البلاغات واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

المنيا تصدع منزل محافظ المنيا

