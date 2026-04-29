رصدت عدسة كاميرا " مصراوي" آثار الدمار الذي خلّفه حريق منطقة "مصيعد" بطور سيناء، بعدما التهمت النيران مساحات شاسعة من مزارع النخيل محولة إياها إلى حطام متفحم. وتواصل الأجهزة الأمنية وفرق الإطفاء العمل بكامل طاقتها للسيطرة على الحريق وتأمين المنازل المجاورة لضمان عدم امتداد النيران إليها

الرياح تعرقل عمليات الإطفاء

أكدت مصادر ميدانية أن نشاط الرياح، الذي تجاوزت سرعته 35 كم/ساعة، تسبب في نقل شرارات النيران بسرعة فائقة بين رءوس النخيل، مما صعب من مأمورية رجال الإطفاء. وقد دفعت الوحدة المحلية بمدينة الطور بمعدات ثقيلة و"لوادر" لعمل فواصل عازلة ومنع امتداد الحريق، وسط تلاحم كبير من الأهالي الذين هرعوا للمساعدة في عمليات الإخماد.

المعاينة الأولية: ماس كهربائي

وكشفت المعاينة المبدئية للأجهزة الأمنية أن سبب اندلاع الحريق هو "ماس كهربائي"، مؤكدة أن النيران التهمت مساحات من أشجار النخيل والزراعات فقط، ولم تنجح في الوصول إلى الكتلة السكنية حتى الآن، كما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين.

استنفار أمني وتنفيذي

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد استنفرت فور تلقيها البلاغ، حيث انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث لمتابعة سير العمل ميدانياً، فيما جرى الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على "ألسنة اللهب" التي غطت سماء المنطقة.