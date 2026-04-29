إعلان

شاهد في 24 صورة.. تفحم مزارع النخيل في حريق "مصيعد" بطور سيناء

كتب : رضا السيد

09:35 م 29/04/2026
  • عرض 24 صورة
    نشوب النيران في أشجار النحيل
    محاولات إخماد الحريق
    حريق مصيعد (3)
    حريق مصيعد (2)
    حريق مصيعد (1)
    اندلاع حريق بمصيعد (4)
    اندلاع حريق بمصيعد (3)
    انتقال الحريق لعدة مناطق
    الحريق
    الحرريق
    اندلاع حريق بمصيعد (2)
    التيران تأكل أشجار النخيل (3)
    التيران تأكل أشجار النخيل (2)
    الأشجار تحولت إلى فحم
    الأشجار تفحمت (4)
    الأشجار تفحمت (3)
    التيران تأكل أشجار النخيل (1)
    الأشجار تفحمت (2)
    الأشجار تفحمت (1)
    استمرار محاولة الإخماد
    استمرار الحريق (3)
    استمرار الحريق (1)
    استمرار الحريق (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت عدسة كاميرا " مصراوي" آثار الدمار الذي خلّفه حريق منطقة "مصيعد" بطور سيناء، بعدما التهمت النيران مساحات شاسعة من مزارع النخيل محولة إياها إلى حطام متفحم. وتواصل الأجهزة الأمنية وفرق الإطفاء العمل بكامل طاقتها للسيطرة على الحريق وتأمين المنازل المجاورة لضمان عدم امتداد النيران إليها

الرياح تعرقل عمليات الإطفاء

أكدت مصادر ميدانية أن نشاط الرياح، الذي تجاوزت سرعته 35 كم/ساعة، تسبب في نقل شرارات النيران بسرعة فائقة بين رءوس النخيل، مما صعب من مأمورية رجال الإطفاء. وقد دفعت الوحدة المحلية بمدينة الطور بمعدات ثقيلة و"لوادر" لعمل فواصل عازلة ومنع امتداد الحريق، وسط تلاحم كبير من الأهالي الذين هرعوا للمساعدة في عمليات الإخماد.

المعاينة الأولية: ماس كهربائي

وكشفت المعاينة المبدئية للأجهزة الأمنية أن سبب اندلاع الحريق هو "ماس كهربائي"، مؤكدة أن النيران التهمت مساحات من أشجار النخيل والزراعات فقط، ولم تنجح في الوصول إلى الكتلة السكنية حتى الآن، كما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين.

استنفار أمني وتنفيذي

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد استنفرت فور تلقيها البلاغ، حيث انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث لمتابعة سير العمل ميدانياً، فيما جرى الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على "ألسنة اللهب" التي غطت سماء المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء حريق الحماية المدنية الرياح

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

