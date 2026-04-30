تستعد مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لضخ 188 قيادة تعليمية جديدة، لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة، وموجه أول، وموجه مادة، بمختلف الإدارات التعليمية، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، واختيار أفضل الكفاءات لقيادة العمل التربوي بالمحافظة.

مقابلات لاختيار القيادات التعليمية الجديدة

عقدت لجنة القيادات، برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تطوير الأداء التعليمي.

توزيع الوظائف المعلن عنها

شملت الوظائف اختيار 10 مديرين لمدارس التعليم الثانوي، و31 وكيلًا للمرحلة الثانوية، و25 مديرًا لمدارس التعليم الإعدادي، و76 وكيلًا للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى 42 موجه مادة، و4 موجهين أوائل.

معايير الاختيار والشفافية

أجريت المقابلات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور لجنة تضم نخبة من القيادات التعليمية والأكاديمية والنقابية، لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، والاعتماد على الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والقدرات القيادية في الاختيار.

تطوير المنظومة التعليمية بالبحيرة

أكد يوسف الديب، استمرار انعقاد اللجنة لحين الانتهاء من جميع المقابلات، مشددًا على أن اختيار القيادات الجديدة يجري وفق أسس موضوعية، بعيدًا عن أي مجاملات أو محاباة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة، وتطوير العمل الإداري، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل مدارس البحيرة.