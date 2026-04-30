ضخ 188 قيادة جديدة بوظائف التعليم بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:00 ص 30/04/2026

تعليم البحيرة

تستعد مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لضخ 188 قيادة تعليمية جديدة، لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة، وموجه أول، وموجه مادة، بمختلف الإدارات التعليمية، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، واختيار أفضل الكفاءات لقيادة العمل التربوي بالمحافظة.

مقابلات لاختيار القيادات التعليمية الجديدة

عقدت لجنة القيادات، برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تطوير الأداء التعليمي.

توزيع الوظائف المعلن عنها

شملت الوظائف اختيار 10 مديرين لمدارس التعليم الثانوي، و31 وكيلًا للمرحلة الثانوية، و25 مديرًا لمدارس التعليم الإعدادي، و76 وكيلًا للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى 42 موجه مادة، و4 موجهين أوائل.

معايير الاختيار والشفافية

أجريت المقابلات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور لجنة تضم نخبة من القيادات التعليمية والأكاديمية والنقابية، لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، والاعتماد على الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والقدرات القيادية في الاختيار.

تطوير المنظومة التعليمية بالبحيرة

أكد يوسف الديب، استمرار انعقاد اللجنة لحين الانتهاء من جميع المقابلات، مشددًا على أن اختيار القيادات الجديدة يجري وفق أسس موضوعية، بعيدًا عن أي مجاملات أو محاباة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة، وتطوير العمل الإداري، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل مدارس البحيرة.

تعليم البحيرة التربية والتعليم البحيرة وظائف

فيديو قد يعجبك



نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
أخبار مصر

نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

اتحاد الدواجن يكشف السعر الرسمي لكرتونة البيض
أخبار مصر

اتحاد الدواجن يكشف السعر الرسمي لكرتونة البيض
مدير وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم في مجمع أصفهان
شئون عربية و دولية

مدير وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم في مجمع أصفهان
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"