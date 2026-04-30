إعلان

أنهيا حياة سائق في مشاجرة.. السجن 7 سنوات لحدثين في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:15 ص 30/04/2026



تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محكمة جنايات الطفل في كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد حبلص، رئيس المحكمة حكمها على 4 أحداث متهمين في قضية قتل سائق عمدًا بمدينة كفر الشيخ.

وعاقبت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالسجن 7 أعوام، عما أسند إليهما باتهامهما بقتل سائق، وبراءة المتهمين الثالث والرابع في أحداث الواقعة.

جاء ذلك وفق أحداث القضية رقم 187 لسنة 2025 جنايات طفل قسم كفر الشيخ، والمقيدة برقم 5738 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "محمد.و.م.ع.م"، 17 عامًا، و"عمر.ت.م.ر.م"، 17 عامًا، و"محمد.أ.ف.ع.د"، 17 عامًا، و"يوسف.ط.م.ع.ف"، 15 عامًا، إلى محكمة جنايات الطفل لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين في يوم 3 أكتوبر 2025 بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، قتلوا عمدًا المجني عليه "محمد.إ.ا.أ.م"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أقبل المتهم الثاني بإحضار سلاح أبيض "سكين" وأمد به المتهم الأول، وحال تواجدهما رفقة باقي المتهمين بمحل الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهم وبين آخرين.

وتصادف ذلك مع مرور المجني عليه حال استقلاله سيارته الأجرة فهب مسرعًا لفض المشادة الناشبة، وحال ذلك قام المتهم الأول بإخراج السلاح الأبيض وسدد للمجني عليه به طعنة فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه كما وجه للمتهمين الأول والثاني حيازة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ جنايات الطفل مدينة كفر الشيخ محكمة جنايات الطفل

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

