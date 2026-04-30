أفادت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تحديد إطار زمني للمفاوضات مع لبنان لا يتعدى منتصف مايو المقبل.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، أن تل أبيب أبلغت البيت الأبيض أنه لا يمكن مواصلة شن هجمات محدودة ضد حزب الله بسبب قيود واشنطن.

وأوضحت المصادر العبرية، أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن خروقات حزب الله تقوض إمكانية إجراء مفاوضات والتوصل إلى تفاهمات.