لقيت سيدة تبلغ من العمر 58 عامًا مصرعها، إثر اصطدامها بسير ماكينة دراس القمح، بقرية مزاتا والشيخ جبر التابعة لمجلس قروي المجابرة، دائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السيدة تعرضت للاصطدام بسير ماكينة دراس القمح، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية

تم إخطار مركز شرطة جرجا بالواقعة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.