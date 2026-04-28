بسبب "سير الماكينة".. ضحية جديدة لحصاد القمح في سوهاج والنيابة تحقق

كتب : عمار عبدالواحد

08:57 م 28/04/2026

جثة - أرشيفية

لقيت سيدة تبلغ من العمر 58 عامًا مصرعها، إثر اصطدامها بسير ماكينة دراس القمح، بقرية مزاتا والشيخ جبر التابعة لمجلس قروي المجابرة، دائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وبحسب المعلومات الأولية، فإن السيدة تعرضت للاصطدام بسير ماكينة دراس القمح، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية

تم إخطار مركز شرطة جرجا بالواقعة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
أخبار مصر

الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك

أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"