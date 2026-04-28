قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق المتهم "ح.م.ع" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل أبنائه الأربعة عمدًا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور أحمد أبو زيد، وكيل النائب العام.

بلاغ الصيادين يكشف فاجعة ملاحات كرموز

تعود بداية الواقعة الأليمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من عدد من الصيادين بالعثور على 4 جثامين لأطفال في حالة تعفن داخل منطقة الملاحات في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، مما استدعى تحركًا أمنيًا مكثفًا لكشف غموض الحادث.

دوافع صادمة.. شكوك في الأم وخوف من "المعايرة"

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل قاسية؛ حيث تجرد الأب (بائع متجول، 49 عامًا) من مشاعره الإنسانية، وقرر التخلص من أطفاله بعد أن تخلص من والدتهم سابقًا في المنيا لشكوكه في سلوكها.

وبيت المتهم النية وعقد العزم على قتلهم خشية "معايرة" أهله لهم بسوء سلوك والدتهم، فاستدرجهم لمكان مهجور بالملاحات مستغلًا سلطته الأبوية عليهم.

سيناريو القتل المروع.. خنقهم بخمار شقيقاتهم

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل ابنته "م.ح.م" (15 عامًا) خنقًا باستخدام غطاء رأسها (خمار)، ثم كرر الأمر مع "غ.ح.م" (14 عامًا)، وتوجه لقتل نجله "م.ح.م" (12 عامًا) خنقًا بغطاء رأس إحدى شقيقاته، وصولًا للطفلة الرابعة "ر.ح.م" (12 عامًا) التي أطبق على عنقها حتى فارقت الحياة، وألقى جثامينهم جميعًا في مياه الملاحات.

تاريخ إجرامي بدأ بقتل الزوجة في نهر النيل

وكشفت التحقيقات عن سجل إجرامي مروع للمتهم؛ حيث تبين قيامه بقتل زوجته "س.ع.ا" عمدًا في عام 2024 بإلقائها في نهر النيل بمركز سمالوط في المنيا، وهي القضية المقيدة برقم 21513 لسنة 2024 جنح سمالوط، قبل أن يقرر تصفية أسرته بالكامل في الإسكندرية، لتنتهي رحلته الإجرامية بقرار المحكمة بإحالة أوراقه للمفتي.